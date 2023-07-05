Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), префект Северо-Восточного административного округа Москвы Ирина Рабер скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщается 5 июля на сайте СВАО.



Причиной смерти стала продолжительная болезнь.



Отмечается, что Рабер, будучи президентом Московской федерации фигурного катания, способствовала популяризации и развитию данного вида спорта. Благодаря ее усилиям на посту префекта восстановили Ростокинский акведук и усадьбу Свиблово, у рек Чермянки и Лихоборки создали новые зоны отдыха, также появился сквер «Знаки зодиака» рядом с метро «Свиблово».



«Ирина Яковлевна обладала особой харизмой. Целеустремленный лидер, умелый организатор, она умела убеждать и вести за собой. Эффектная и обаятельная женщина, она всегда была душой компании и вдохновляла всех, кто с ней работал», — сказано в сообщении.



Рабер с 2005 года по апрель 2022-го возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы. С 2006 года она возглавляла ФФККР и занимала должность руководителя комиссии по этике. В 2000 году она стала префектом СВАО и первой и единственной женщиной-префектом в столичном правительстве.