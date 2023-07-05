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Два человека пострадали в ДТП с мусоровозом в Брянской области

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Мусоровоз лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем на дороге в Брянской области. Два человека получили травмы.

Авария произошла вечером 4 июля на дороге «обход города Брянска» от Р-120 Орел — Брянск — Смоленск. По данным NASHBRYANSK.RU, 22-летний водитель мусоровоза «МАЗ» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Audi A4. Травмы получили водитель и пассажир легковушки.

У автомобилиста диагностировали закрытый перелом лодыжки и заднего края большеберцовой кости. 35-летний мужчина направлен на домашнее лечение. 33-летний пассажир получил множественные переломы ребер, перелом основания черепа и поперечных отростков позвонков. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение.

В Краснодарском крае легковой автомобиль опрокинулся на дороге Кореновск — Тимашевск. Водитель уснул во время движения. Пассажирка иномарки погибла.

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