Фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» вновь пройдет в Пензе

Второй фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» пройдет в Пензе с 8 по 10 сентября. Мероприятие будет посвящено сохранению народных традиций и познанию культуры через интерактивные действа и игры, сообщает пресс-служба министерства внутренней и информационной политики региона.

Место проведения фестиваля — набережная города Спутник. В программе мероприятия — спектакли, пляски, хороводы, народные песни, мастер-классы и ярмарка ремесел. Традиционно на нее приедут лучшие ремесленники со всей России. Также впервые пройдет и детская ярмарка.

Организатором фестиваля выступает творческое объединение «Пензахобби» при поддержке областного министерства внутренней и информационной политики.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс», фестиваль «Толстопятый» впервые прошел в Пензе в 2022 году и сразу же получил признание народа и экспертов. Тогда он занял третье место в номинации «Лучшее детское туристическое событие» национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.