Курс евро достиг максимума с 29 марта прошлого года
Курс евро на Мосбирже достигал 98,31 рубля, свидетельствуют данные площадки в начале дня среды, 5 июля. Это стало максимальным значением с 29 марта 2022 года.
При этом курс доллара вернулся на уровень выше 90 рублей. Накануне он также достигал максимума впервые с 28 марта 2022 года, уточняет RT.
Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский рассказал «Известиям» 4 июля, что на ослабление рубля повлияли сезонные факторы, но в ближайшее время курс российской нацвалюты может подняться.
Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева 4 июля отметила, что рисков для финансовой стабильности из-за снижения курса рубля регулятор не видит, передает НСН.
15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.