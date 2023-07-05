Женщина в Белгородской области пострадала в результате обстрела ВСУ

В белгородском городе Валуйка при обстреле со стороны украинских войск пострадала женщина, получив осколочные ранения. Об этом 5 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела есть пострадавшая — женщина с осколочными ранениями. Была доставлена в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели и один беспилотник. В результате обстрела повреждены девять частных домов и семь транспортных средств.

По его словам, под удар также попали Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ.

Об обстреле региона ранее в этот день рассказал Гладков. Работа ПВО в регионе стала второй за сутки. В ночь на 5 июля система также сработала над Белгородом и Белгородским районом.

В этот день «Известия» показали видео последствий обстрела Валуйки со стороны ВСУ. По словам местной жительницы, на дом которой пришелся основной удар, люди остались живы благодаря тому, что находились в другой его части.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.