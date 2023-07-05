Троих детей госпитализировали после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле
Троих детей доставили в медучреждения после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.
«В детский травмпункт доставлено два ребенка, и один — в приемный покой Областной детской [клинической] больницы», — рассказал ТАСС источник в департаменте.
По его данным, вследствие столкновения пострадали шестеро человек. Еще трое доставлены в приемный покой Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева. Все пострадавшие сейчас проходят обследование, поэтому о степени тяжести травм пока не сообщается, добавил источник.
Об инциденте стало известно ранее в этот день. В Ярославле теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс. Проводится доследственная проверка по факту произошедшего.