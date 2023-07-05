Посещение парка «Ключевской» ограничили из-за возможных пожаров

На Камчатке ввели ограничения на посещение природного парка «Ключевской». В приказе Агентства лесного хозяйства говорится об ограничении пребывания людей в лесах и въезда транспорта на территорию Усть-Камчатского района. Причиной стало ухудшение пожарной обстановки.

Как сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на парк «Вулканы Камчатки», на туристических маршрутах могут находиться туристы в составе организованных туристических или спортивных групп официальных туроператоров, которые передвигаются по утвержденным маршрутам в составе аттестованного гида.

Кроме того, в парке туристы могут находиться на оборудованных местах отдыха и туристических стоянках, согласованных с Агентством лесного хозяйства. Самостоятельным туристам разрешения на посещение «Ключевского» пока не выдаются. Приказ будет действовать до 16 июля.

Ранее, 5 июля, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 км в сторону Тихого океана. Пепел представляет опасность для местных авиаперевозок. Помимо этого, продолжается эксплозивное извержение вулкана Ключевской, где в ночное время изредка наблюдаются мощные фонтаны лавы.