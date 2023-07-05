Продажи новых легковых автомобилей в РФ в июне выросли в 2,5 раза
По итогам прошедшего июня продажи новых легковых авто в России выросли до 82,4 тыс. шт., что в 2,5 раза больше к результату 2022 года. Об этом сообщили 5 июля аналитики агентства «Автостат» в ходе мероприятия «Автостат Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги июня 2023 года».
30% от проданных в первый месяц лета автомобилей приходится на отечественные Lada ― 23,7 тыс. машин. На втором месте находится китайский бренд Chery (10,08 тыс.), на третьем ― Haval (8,27 тыс.), на четвертом ― Geely (6,9 тыс.), пятерку лидеров российского рынка замыкает китайская компания Changan ― 3,49 тыс. авто.
Самая популярная модель в июне среди покупателей ― Lada Granta (15,87 тыс. машин), на втором месте ― Haval Jolion (4,73 тыс.), на третьем ― Chery Tiggo 7 Pro Max (4,51 тыс). Также в рейтинг вошли китайские Geely Coolray (3,28 тыс.) и Omoda C5 (3,06 тыс.).
Всего в первом полугодии 2023 года в стране продано 401,6 тыс. новых легковушек. Это на 14% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. По словам экспертов, российский авторынок новых легковых машин «уже вышел «в плюс».
4 июля стало известно, что российский автопроизводитель «Москвич» продал в прошедшем июне 1,5 тыс. автомобилей. Порядка 1,25 тыс. проданных в июне кроссоверов «Москвич 3» и электрокаров «Москвич 3e» уже поставлены на учет, отмечает производитель. Всего с начала продаж «Москвичей» в конце 2022 года в России продано более 4 тыс. автомобилей.