Ульяновским аграриям предстоит собрать урожай с 1 млн га

Общая площадь сбора урожая в Ульяновской области составит 1,054 млн га, из них зерновых и зернобобовых культур — 659,5 тыс. га, что на 22 тыс. больше уровня 2022 года. Такие цифры озвучили на заседании штаба по комплексному развитию региона под председательством губернатора Алексея Русских.

Так, технические культуры предстоит убрать с площади 313,5 тыс. га, пишет ulpravda.ru. Среди них подсолнечник на 252,9 тыс. га, сахарная свекла на 11,2 тыс. га. В общественном секторе необходимо убрать картофель и овощи с площади 1,4 и 1,3 тыс. га соответственно.

В процессе будут задействованы свыше 1,6 тыс. зерноуборочных машин, почти 120 кормоуборочных, 16 картофелеуборочных и более 40 свеклоуборочных комбайнов. Парк сельскохозяйственной техники был заблаговременно обновлен: с начала 2023 года приобретено 368 новых единиц. В целом готовность техники составляет 92%, до конца текущей недели подготовку планируется завершить.

Также идет к завершению подготовка материально-технической базы к приемке зерновых и масличных культур нового урожая. Ожидается, что к 10 июля мощности хранения будут полностью готовы.