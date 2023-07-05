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Более 10 кг черной икры на 2 млн рублей нашли у хабаровчанки

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В Хабаровском крае региональное Пограничное управление ФСБ РФ пресекло деятельность местной жительницы, которую подозревают в незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов. У нее нашли и изъяли более 10 кг икры осетровых видов рыб.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства, икру обнаружили в одном из частных домовладений в районе населенного пункта Мариинское Ульчского района. Она хранилась в пластиковых контейнерах в специально оборудованной холодильной камере.

Ущерб водным биоресурсам предварительно оценили в 2 млн рублей. Пограничное управление возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что в Хабаровском крае полицейские изъяли из незаконного оборота около 160 кг черной икры. На дороге Николаевск-на-Амуре — село Селихино стражи порядка остановили автомобиль. В ходе осмотра в багажнике внедорожника полицейские обнаружили и изъяли коробки, в которых находилось 317 контейнеров, заполненных икрой рыб семейства осетровых.

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