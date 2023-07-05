Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро достиг максимума с 29 марта прошлого года
Мир
В Грузии заявили о попытке Украины помешать стране получить статус кандидата в ЕС
Общество
Правительство РФ утвердило постановление о перерасчете пенсий для контрактников
Происшествия
Теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле
Общество
Телеведущий Андрей Кондрашов стал новым гендиректором ТАСС
Мир
Венгрия не намерена поддерживать санкции против ядерной энергетики РФ
Мир
Россия и Венгрия вышли на рекордные за 10 лет показатели сотрудничества
Мир
В Кремле указали на отсутствие оснований для продления зерновой сделки
Политика
Голикова сообщила о перспективах снижения уровня бедности в 2023 году
Происшествия
Запашный заявил о нападении на артистов Московского цирка в Перми
Общество
Женщина в Белгородской области пострадала в результате обстрела ВСУ
Общество
Троих детей госпитализировали после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

В Грузии заявили о попытке Украины помешать стране получить статус кандидата в ЕС

Глава правящей партии Кобахидзе: Украина намерена помешать Грузии получить статус кандидата в ЕС
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины совместно с грузинской оппозицией попытаются помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил 5 июля председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«У радикальной оппозиции [Грузии] есть надежда, что одним из тех, кто станет отрицательно воздействовать на предоставление нам статуса кандидата, будет украинская власть», — заявил Кобахидзе журналистам.

По мнению политика, для этого киевские власти намерены использовать главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию, секретаря Совета безопасности Украины Алексея Данилова, а также советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, которые просили об открытии «второго фронта» в Грузии.

Несмотря на это, Кобахидзе выразил надежду, что Грузия все равно получит статус кандидата в ЕС.

Вопрос жизни и санкций: для чего делегации ЕС и США прилетели в Грузию
Запад требует от Тбилиси прервать отношения с Москвой

В отношениях Грузии и Украины возникли напряженности после того, украинский лидер Владимир Зеленский 3 июля вызвал дипломата Грузии в МИД Украины, где ему был выражен решительный протест и отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов. Это требование было поставлено Зеленским из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Он призвал власти Грузии вернуть политика Украине, где ему будут обеспечены лечение и уход.

4 июля в МИД Грузии отметили, что решение властей Украины выслать грузинского посла является вмешательством во внутренние дела страны.

До этого, 21 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что отказ Грузии в предоставлении статуса страны — кандидата в члены ЕС станет стратегической ошибкой Запада.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили 31 мая попросила Европейский парламент поскорее предоставить стране статус кандидата в члены Европейского союза. Во время визита в Брюссель она сосредоточила внимание на будущем страны в ЕС, подтвердив «непоколебимую волю грузинского народа присоединиться к европейской семье».

До этого, в декабре 2022 года, Гарибашвили заявил о том, что власти республики убеждены: страна выполнила все рекомендации Евросоюза, для того чтобы получить статус страны — кандидата на вступление в содружество.

В июне 2022 года Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. Известно, что она оценит реформы Грузии для получения соответствующего статуса не раньше 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023