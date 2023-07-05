В Грузии заявили о попытке Украины помешать стране получить статус кандидата в ЕС

Власти Украины совместно с грузинской оппозицией попытаются помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил 5 июля председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«У радикальной оппозиции [Грузии] есть надежда, что одним из тех, кто станет отрицательно воздействовать на предоставление нам статуса кандидата, будет украинская власть», — заявил Кобахидзе журналистам.

По мнению политика, для этого киевские власти намерены использовать главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию, секретаря Совета безопасности Украины Алексея Данилова, а также советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, которые просили об открытии «второго фронта» в Грузии.

Несмотря на это, Кобахидзе выразил надежду, что Грузия все равно получит статус кандидата в ЕС.

В отношениях Грузии и Украины возникли напряженности после того, украинский лидер Владимир Зеленский 3 июля вызвал дипломата Грузии в МИД Украины, где ему был выражен решительный протест и отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов. Это требование было поставлено Зеленским из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Он призвал власти Грузии вернуть политика Украине, где ему будут обеспечены лечение и уход.

4 июля в МИД Грузии отметили, что решение властей Украины выслать грузинского посла является вмешательством во внутренние дела страны.

До этого, 21 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что отказ Грузии в предоставлении статуса страны — кандидата в члены ЕС станет стратегической ошибкой Запада.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили 31 мая попросила Европейский парламент поскорее предоставить стране статус кандидата в члены Европейского союза. Во время визита в Брюссель она сосредоточила внимание на будущем страны в ЕС, подтвердив «непоколебимую волю грузинского народа присоединиться к европейской семье».

До этого, в декабре 2022 года, Гарибашвили заявил о том, что власти республики убеждены: страна выполнила все рекомендации Евросоюза, для того чтобы получить статус страны — кандидата на вступление в содружество.

В июне 2022 года Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. Известно, что она оценит реформы Грузии для получения соответствующего статуса не раньше 2023 года.