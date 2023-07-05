«Известия» показали последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

«Известия» в среду, 5 июля, показали видео последствий обстрела города Валуйки Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видны разрушения жилого дома, а также повреждения припаркованного рядом автомобиля.

Местная жительница показала съемочной группе «Известий» часть дома, на которую пришелся основной удар.

«Ребята остались живы благодаря тому, что находились в другой части дома. Поэтому так им повезло. Как говорится, второй день рождения у них», — сказала она.

Об обстреле Валуйки стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) из-за обстрела украинских боевиков. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.

Работа ПВО в регионе стала второй за сутки. В ночь на 5 июля система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.