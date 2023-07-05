Россия и Венгрия вышли на рекордные показатели в экономическом сотрудничестве за последние 10 лет, заявил министр здравоохранения, сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Михаил Мурашко РФ 5 июля, выступая в Будапеште на пресс-конференции.

Руководитель Минздрава прибыл в Будапешт на конференцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и провел переговоры с с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.



Как отметил министр, несмотря на санкции, взаимодействие между Россией и Венгрией продолжается, и «за последние 10 лет достигло рекордных показателей». Он также указал на то, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился.



Глава Минздрава России подчеркнул, что энергетика и здравоохранение являются приоритетными областями сотрудничества между Россией и Венгрией. По его словам, РФ заинтересована сотрудничать с Венгрией в сфере фармацевтики и лечения онкологических заболеваний. Есть совместные проекты, отметил Мурашко.

В этот же день Сийярто отмечал, что проходящая в Будапеште конференция ВОЗ дает отличную возможность рассмотреть вопросы двустороннего сотрудничества с главой Минздрава РФ.

Ранее, 7 мая, политолог Андрей Кошкин указал на то, что Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества. По его словам, прежде всего это касается атомной отрасли.

Сийярто посещал Москву в апреле для обсуждения вопросов сотрудничества в целях обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявила, что Будапешт не перестанет импортировать российское топливо, несмотря на призывы и давление со стороны Запада.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.