Движение на пяти улицах ограничат в Магадане

В Магадане в среду, 5 июля, ограничат движение на пяти улицах. Проезд будет затруднен на Кольцевой, Пролетарской, Ягодной, Набережной реки Магаданки и на улице Наровчатова.

В пресс-службе городской администрации попросили горожан не парковать личный транспорт на пути следования коммунальной техники и не мешать работе коммунальных служб.

Всего для уборки центральных и отдаленных районов города выделили 11 спецмашин. Дороги помоют и подметут, ливневую канализацию промоют.

Кроме того, в это время в Магадане идет высадка цветов. Работы идут в городском парке, на Парковой и Пролетарской улицах. Озеленители обустраивают газоны на территории СК «Президентский» и на улице Ленина. Там также запланирован покос травы. На Колымском шоссе спиливают сухостой, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее, 5 июля, спасатели объявили экстренное предупреждение на юге Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий. Существует вероятность затруднений в работе всех видов транспорта.