Запашный заявил о нападении на артистов Московского цирка в Перми
Гендиректор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал «Известиям» 5 июля о нападении сотрудников частной охранной организации (ЧОП) на артистов цирка в общежитии Перми.
По его словам, инцидент произошел накануне вечером.
«Это общежитие артистов цирка, там проживают исключительно артисты цирка, и говорить о том, что внутри могло что-то там «разгореться», ради чего вызвали целых пять машин с представителями частной охраны, было бы несправедливо. Зачем-то вызвали чоповцев, которые приехали и решили поиграть в крутых парней», — сказал Запашный.
По его словам, они обошли номера общежития, в которых в том числе находились дети, начали требовать паспортные данные, обоснование нахождения в здании. В результате многие артисты проснулись, были недовольны, произошла словесная перепалка.
«Вдруг ЧОП стал применять специальные средства, доставал травматические пистолеты, размахивал в присутствии детей. Были использованы дубинки, видео все это подтверждает», — отметил гендиректор цирка.
Запашный уточнил, что одного из дрессировщиков ударили. Мужчина получил тяжелую травму, в настоящее время находится в коме.
Кроме того, пермский губернатор Дмитрий Махонин поставил ситуацию на личный контроль. Возбуждено уголовное дело, добавил гендиректор цирка.
Запашный подчеркнул, что сейчас у общежития дежурят «непонятные люди, точно не представители власти».
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