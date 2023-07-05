Подросток утонул во время купания в котловане в Омской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Омской области. Мальчик утонул во время купания в котловане.

Трагедия произошла на водоеме в 1 км от деревни Трубецкое в Азовском районе. Вечером 4 июля подросток, отдыхавший у котлована с одноклассником и его мамой, решил переплыть на другой берег. Не доплыв примерно 4 м до противоположного берега, мальчик начал тонуть и звать на помощь. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Очевидцы пытались спасти подростка, однако он утонул. Тело мальчика водолазы обнаружили 5 июля.

При осмотре места происшествия следователи увидели знаки, запрещающие купание в котловане. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Тверской области двухлетняя девочка утонула в пруду в деревне Вашутино. Тело погибшей обнаружил ее отец. Проверку проводит прокуратура.