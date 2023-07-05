В Саратовской области могут начать поощрять за отстрел лис

Власти Саратовской области готовы рассмотреть вопрос о награждении за отстрел лис, как это практикуется в других регионах. Об этом заявил глава комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов в ходе брифинга в среду, 5 июля.

Министр признал, что мысль о поощрении за отстрел лисиц интересная. Возможно, бонусом станут какие-то привилегии для охотников.

По словам Гаврилова, сейчас в регионе хорошо развивается псовая охота, особенно в Дергачевском районе. Что касается соколиной охоты, то в области не зарегистрировано случаев выдачи разрешения на такую охоту.

Также глава комитета заявил, что «можно с результатом поохотиться» на гуся, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В начале июля сообщалось, что в России выросли продажи товаров для охоты и рыбалки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 31%.