Минздрав Тувы подтвердил выявление сибирской язвы у четырех жителей

У четверых из шести госпитализированных в Туве подтвержден диагноз сибирская язва, других обследуют. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай 5 июля.

По его словам, госпитализированные проходят лечение в инфекционной больнице в Кызыле.

«Еще одна пострадавшая поступила сегодня в больницу Барун-Хемчика с подозрением на это заболевание. За ее состоянием будут наблюдать врачи», — добавил он ТАСС.

Ранее в этот день в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, так как данное заболевание не передается от человека к человеку.

В конце июня сообщалось о выявлении сибирской язвы у жителя Тувы. Предварительно было установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояние здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошади для сдачи мяса.