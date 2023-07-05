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Нашествие саранчи спрогнозировали в Курганской области

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Аграрии Курганской области готовятся к вероятному нашествию саранчи. На отдельных территориях численность насекомых превысила порог вредоносности для урожая.

По данным департамента агропромышленного комплекса, заселенность саранчи в некоторых муниципальных округах составляет 25 особей на 1 кв. м. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Директор департамента Павел Кощеев поручил сельскохозяйственным производителям выполнить оценку ситуации на полях и при необходимости принять меры по уничтожению вредителей.

Осмотр посевов проводится во всех организациях и фермерских хозяйствах. Специалисты рекомендуют аграриям обращать внимание не только на насекомых, но и на повреждения посевов. При обнаружении саранчи следует обращаться в отдел агропроизводства департамента агропромышленного комплекса.

В Казахстане из-за нашествия саранчи пострадали два района Костанайской области. Дороги оказались буквально усыпаны насекомыми. Проведение химической обработки осложнили сильный ветер и дожди.

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