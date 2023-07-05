Связывающий Хабаровский край с пляжами Приморья маршрут запустит ДВЖД

В этом году Дальневосточная железная дорога запустит маршрут, который свяжет Хабаровский край с популярными местами отдыха Приморского края. Пассажиров доставят до Уссурийска, а затем они продолжат путешествие на автобусе, который будет синхронизирован с расписанием поезда.

Автобус заедет в Безверхово, Рязановку и Славянку. Это популярные курортные места Хасанского района Приморья. Конечной точкой маршрута станет Алексеевка. Подобные поезда будут курсировать в период с 15 июля по 27 августа.

Как уточняет ИА AmurMedia, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее обратился к ОАО «РЖД» с предложением запустить специальные маршруты для жителей региона. Приморье является для них одним из любимых мест отдыха, и глава региона попросил сделать такой отдых более доступным.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае создадут морской круглогодичный курорт федерального значения. Его откроют в Хасанском районе, где купальный сезон длится почти столько же, сколько на Черном море.