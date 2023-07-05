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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Эксперт Трухачев: мошенники начали размещать в подъездах домов объявления о замене ключей
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Более десятка мошеннических сайтов, якобы предлагающих услуги по изготовлению ключей, появилось в Сети с начала лета. Ссылки на такие ресурсы размещаются на объявлениях в подъездах, сообщил в среду, 5 июля, замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

Эксперт объяснил, что злоумышленники распространяют ложную информацию о скорой замене домофона в подъезде. Подобные листовки дополняют QR-кодом, ведущим на сайт, чтобы ускорить процесс обращения от жильцов.

«Объявления позволяют злоумышленникам с минимальными затратами предельно точно попасть в целевую аудиторию, ведь задумчиво теребящие связки ключей в ожидании лифта люди меньше всего ожидают подвоха, когда видят сообщения от имени управляющей компании», — подчеркнул Трухачев в беседе с «Газетой.Ru».

Вредоносные платформы, по словам специалиста, состоят из формы ввода, в которой нужно указать адрес, количество необходимых ключей по цене 300 рублей за экземпляр и реже номер телефона. Для оплаты услуги требуется перевести деньги на банковскую карту.

Зачастую мошенники размещают реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов. Между тем фейковые ресурсы жизнеспособны, так как они не привязаны к определенному бренду и невидимы для большинства защитных систем.

Трухачев порекомендовал гражданам не переходить на подобные сайты, предварительно не уточнив в управляющей компании их актуальность.

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Ранее, 4 июля, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сообщил, что набирает обороты новая мошенническая схема по выводу денег с криптокошелька. Злоумышленники предлагают оказать данную услугу после оплаты так называемого налога на легализацию.

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