Напуганный лось прогулялся по улицам Барнаула

Жители Барнаула заметили дикого лося, который разгуливал по одной из городских улиц. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Инцидент Барнаул».

По информации очевидцев, сохатый бродил на улице Северо-Власихинской 4 июля. Животное было напугано и едва не попало под колеса автомобиля в районе дома № 98. Затем лось в страхе убежал на парковку.

В комментариях горожане предположили, что дикий зверь выбежал к людям в поисках пищи. Также его мог вынудить лесной пожар, пишет altapress.ru.

В конце июня сообщалось, что лось гонялся за автомобилями на «трассе смерти» в Тюменской области. Водителям чудом удалось избежать столкновения с обезумевшим сохатым.