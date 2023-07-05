Грозы стали причиной 12 природных пожаров в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе ликвидируют 13 природных пожаров. Причиной 12 возгораний стали грозы, еще один пожар возник из-за деятельности человека.

Общая площадь горения составила 351 га. На утро 5 июля удалось локализовать возгорания на площади 51 га. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». В тушении участвуют 154 человека. Угрозы для объектов экономики и населенных пунктов нет.

Ситуация на территории Березовского района оценивается как напряженная. В муниципалитет направлен дополнительный вертолет с летчиком-наблюдателем.

Ранее сообщалось, что в Якутии площадь природных пожаров достигла 97 тыс. га. Основной причиной возгораний являются грозы.