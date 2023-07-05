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Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тывы

Россельхознадзор Тывы: число заболевших сибирской язвой в республике достигло четырех
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У четырех жителей Республики Тыва выявили сибирскую язву, заявил 5 июля региональный Россельхознадзор.

Отмечается, что основные силы сейчас направлены на то, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

«Отобраны пробы для исследования на сибирскую язву патологического материала вынужденно убитой лошади — ухо лошади и <...> мясо конины. 01.07.2023 в результате проведенных лабораторных исследований выявлен возбудитель сибирская язва (Bacillus anthracis). Всё мясо вынужденно убитой лошади изъято из оборота и уничтожено методом сжигания. Место, где хранилось мясосырье, подвергнуто дезинфекции», — говорится в Telegram-канале.

В хозяйстве, где обнаружили возбудитель инфекции, содержатся 74 головы лошадей, 34 головы крупного рогатого скота, две головы мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек, указано в сообщении пресс-службы. Животные в хозяйстве не проходили обязательную вакцинацию.

Первый диагноз был поставлен гражданину 1999 года рождения из Барун-Хемчикского района 30 июня. В настоящее время там введен карантин.

«Ночью с 23.06.2023 на 24.06.2023 больной находился на чабанской стоянке друга 02.02.2004 г.р. <…>. В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отечность с паховой области в грудную часть тела. В дальнейшем лошадь была подвергнута вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. В убое животного и разделке туши было задействовано четыре человека», — говорится в публикации.

Сообщается, что внутренние органы варили и употребляли в пищу.

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Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова 30 июня рассказала «Известиям», что главным признаком сибирской язвы являются характерные поражения на коже в форме безболезненных папул, далее на их месте образовывается черный струп. Это может сопровождаться увеличением лимфоузлов, тошнотой, рвотой, лихорадкой.

Доктор отметила, что для животных сибирская язва часто оказывается смертельной. Людям инфекция обычно передается от животных контактным путем. В зоне риска находятся те, кто работает с домашними животными, особенно если скот не прошел вакцинирование от сибирской язвы.

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