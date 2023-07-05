Карантин ввели в одном районе Коми из-за обнаружения эмкара

Один случай заболевания эмкаром выявили в Усть-Цилемском районе Республики Коми. В муниципалитете введен карантин.

По данным ИА «Комиинформ», заболевание диагностировали у погибшего теленка на территории села Уег. План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага утвержден приказом министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики. В селе запрещены ввоз и вывоз животных, восприимчивых к эмкару, а также проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением животных.

Эмкар, или эмфизематозный карбункул, является острым инфекционным заболеванием крупного рогатого скота, реже встречается у овец и коз. Болезнь характеризуется хромотой, отеком и быстрой гибелью животного. Заражение происходит во время питания на пастбище через загрязненный грунт, а также путем потребления кормов из инфицированных регионов.

В конце июня в Усть-Илимске Иркутской области обнаружили опасную карантинную инфекцию — болезнь Ньюкасла птиц. Заболевание также называют псевдочумой. Источником заболевания стали инкубационные яйца цыплят-бройлеров, которые были приобретены без оформления ветеринарных документов.