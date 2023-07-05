В Екатеринбурге простились с погибшим Далером Бобиевым

В Екатеринбурге простились с погибшим 6-летним Далером Бобиевым. Корреспондент «Известий» 5 июля побывал на месте проведения церемонии.

Прощание состоялось возле мечети «Абу-Ханифа» на улице Репина. Далера похоронили согласно мусульманским традициям. На церемонию пришли десятки жителей города. Екатеринбуржцы принесли мягкие игрушки и цветы.

Известно, что мальчика похоронят на кладбище в селе Горный Щит.

Шестилетний Далер пропал в Чкаловском районе Екатеринбурга 26 июня. Мальчика искали три дня, прежде чем его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района 29 июня. По данным следствия, смерть Далера наступила несколько месяцев назад, хотя его опекунша сообщила о пропаже утром 26 июня.

Женщину арестовали на два месяца.

«Известия» 30 июня сообщали, что у дома погибшего Далера Бобиева организовали стихийный мемориал: жители несут к зданию детские игрушки и цветы.