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Химик рассказала о вреде питья дождевой воды

Химик Еремина не рекомендовала пить дождевую воду из-за загрязнения выбросами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Несмотря на то что дождевая вода является самой чистой на Земле, пить ее не стоит, особенно в Москве. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» 5 июля рассказала кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Еремина.

По ее словам, в дождевой воде содержатся те же компоненты, что и в других типах воды, но в очень малых количествах.

Она отметила, что раньше дождевую воду собирали для питья, потому что она была мягкая, то есть в ней было мало солей. Однако в современном мире дождевая вода уже не так безопасна. Как объяснила химик, в частности, в нее могут попасть нитраты из выбросов предприятий и автотранспорта.

«Выбросов очень много, очень много автотранспорта. Там может быть много пыли, сажи, наконец, бактерий. Токсичные металлы также могут содержаться, хотя и в микрограммах, но вред оказывать могут солидный», — подытожила специалист.

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Ранее, 26 июня, врач-терапевт Татьяна Романенко призвала в жаркую погоду пить воду комнатной температуры вместо ледяной, так как последняя может спровоцировать простуду. Ледяная вода, по словам врача, вызывает спазм сосудов и способствует ухудшению кровоснабжения слизистых, поэтому лучше такую воду не пить.

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