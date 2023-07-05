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В Индии 12 человек погибли от ударов молнии

All India Radio: в Индии 12 человек погибли от ударов молнии, еще четверо пострадали
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Фото: Global Look Press/Yawar Nazir
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За сутки в Индии от ударов молнии и несчастных случаев, связанных с дождем, погибли 12 человек и еще четверо получили ранения. Об этом 5 июля сообщила All India Radio со ссылкой на официальных лиц.

По сообщению радиослужбы, максимальное количество жертв зафиксировано, когда люди работали на полях во время дождей. Несчастные случаи зарегистрированы в Бихаре (штат Индии). В результате ударов молнии четыре человека погибли в Буксаре и Банке, по одной смерти зарегистрировали в районах Катихар, Каймур, Бхагалпур, Рохтас, Джеханабад, Джамуи и Аурангабад.

В Мунгере один человек погиб и еще двое были ранены из-за того, что обрушилась стена после ливня.

Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар выразил соболезнования семьям погибшим и поручил выплатить компенсации в размере 4 млн рупий ($4880) каждому члену семьи, чей родственник погиб в результате инцидента.

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Ранее, 16 апреля, на западе Колумбии в разгар сильной грозы жители деревни Лома-Ларга играли на открытом пространстве в бинго. В результате молния ударила по группе людей, погибли пять человек, девять получили тяжелые ранения.

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