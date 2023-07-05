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Карта спецоперации на Украине 5 июля

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 июля можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

Так, на донецком направлении подразделения южной группировки войск отразили девять атак противника. В районе Артемовска было нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ. Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожено до 290 украинских военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б». Также был уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

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На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й, 63-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Кроме того, пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 человек, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отразила пять атак ВСУ. Была уничтожена ДРГ.

На запорожском направлении ВС РФ отразили атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, также была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении противник потерял более 300 человек, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и установка Krab.

На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией западной группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер и два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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