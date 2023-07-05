Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

Три человека погибли в результате аварии на трассе М-2 «Крым» неподалеку от подмосковного Серпухова. Об этом в среду, 5 июля, сообщил источник «Известий».

«Утром произошло ДТП, погибли три человека», — сказал он.

По данным источника, жертвами аварии стали две женщины и мужчина. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее, 3 июля, в городе Ивановке Московской области мужчина с коляской влетел в торговый павильон из-за наехавшего на него автомобиля. Как сообщалось, водитель Kia Sorento не справился с управлением. Мужчину госпитализировали, ребенок, находившейся в коляске, не пострадал.