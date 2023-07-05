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МИД РФ заявил об угрозе стабильности в зоне палестино-израильского конфликта

МИД РФ: события в Дженине являются угрозой региональной стабильности Палестины и Израиля
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Фото: Global Look Press/Nasser Ishtayeh
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Возникшая вспышка насилия в зоне палестино-израильского конфликта создает препятствия для политического урегулирования и угрожает региональной стабильности. Об этом 5 июля заявил МИД России, выразив озабоченность происходящими событиями в Дженине.

«Происходящие события на палестинских территориях вновь свидетельствуют о том, что противоборствующие стороны не в состоянии самостоятельно вырваться из замкнутого круга насилия, не говоря уже о том, чтобы возобновить конструктивный диалог», — отмечено в заявлении ведомства.

В МИДе напомнили, что процесс переговоров между противоборствующими сторонами был прерван почти 10 лет назад из-за «провала монопольной роли Вашингтона в деле организации прямых политических переговоров между израильтянами и палестинцами по комплексу вопросов окончательного статуса». Россия же, в свою очередь, проводит политику, направленную на консолидацию позиций ключевых региональных игроков.

«Наше предложение предусматривает созыв консультативного совещания России, руководства ЛАГ (Лиги арабских государств. — Ред.) и группы ближневосточных государств, активно вовлеченных в досье ближневосточного урегулирования, с целью координации подходов к формированию необходимых условий для налаживания устойчивого палестино-израильского мирного процесса», — отмечено в пресс-релизе.

Дополнительный рейд: что стоит за обострением палестино-израильского конфликта
Израиль в пятый раз за полгода нанес удар по Дженину

Израильская армия ввела войска в приграничный город Дженин 3 июля, нанеся удар по лагерю, в котором, как утверждали официальные лица Израиля, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

5 июля издание Le Point со ссылкой на представителя израильской армии отметило, что израильские подразделения покинули лагерь палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, операция там завершена. 4 июля об этом заявил и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, предупредив, однако, что это была не разовая акция.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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