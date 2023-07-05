В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова

6 июля в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «О реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и принимаемых мерах по снижению аварийности в Российской Федерации».

На вопросы журналистов ответит начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Юрьевич Черников.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.