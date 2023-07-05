Автобус с 49 белорусами перевернулся в Польше

Автобус, перевозивший белорусов, перевернулся в Польше, 11 человек пострадали. Об этом журналистам рассказала представитель полиции Бяла-Подляски Барбара Сальчиньская-Пырхла 5 июля.

«Автобус перевернулся в Тересполе (граница с Белоруссией. — Ред.). Как сообщили спасатели, в нем ехали 49 белорусов, 11 из них попали в больницу в Бяла-Подляске. 17 пассажирам была оказана помощь на месте», — уточнила она.

Машина из Белоруссии направлялась в аэропорт под Варшавой Модлин. По предварительной информации, транспорт съехал в кювет и перевернулся набок, при этом водитель был трезвым.

Центр управления кризисными ситуациями в Тересполе предоставил пассажирам автобуса место пребывания.

1 июля в Карелии в Лахденпохском районе перевернулся туристический автобус. В нем находились 40 пассажиров. Сообщалось о четырех пострадавших, которых осмотрела бригада скорой помощи.