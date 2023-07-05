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«РИА Новости»: российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»

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Российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько. Он служил в террористическом формировании «Кракен» (запрещено в РФ). Об этом 5 июля сообщило агентство «РИА Новости».

«До службы я занимался профессионально боксом — 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта», — отметил он.

По его словам, служить в армию Вооруженных сил Украины (ВСУ) он пошел после возникшего недопонимания с тренером.

Также он отметил, что сейчас на Украине, чтобы сделать карьеру, необходим военный билет.

Боксер рассказал, что он попал в плен во время контрнаступления ВСУ в районе Часова Яра. Он находился в одной из четырех боевых машин пехоты (БМП), которые поехали на позиции российской армии. Командира отделения Приходько убили в первые минуты после высадки украинской армии.

Украинские боевики просидели ночь в кустах, потом выдвинулись к эвакуационной группе, но они заблудились и вышли на позиции российских войск, где завязался бой. Приходько сказал, что был ранен, а три человека — убиты.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские силы нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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