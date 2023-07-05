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МО показало кадры боевой работы расчетов «Града» на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ в среду, 5 июля, показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа на купянском направлении.

Разведка обнаружила технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации на дальности около 19 км. Они передали координаты командованию, которое приняло решение уничтожить замаскированные позиции противника.

Корректировку огня по целям произвели подразделения артиллерийской разведки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10». После поражения украинских войск расчеты «Града» сменили позиции. В запасных районах они произвели перезарядку систем для того, чтобы в дальнейшем оперативно принять распоряжения по уничтожению следующих целей.

«В ходе работы было израсходовано семь снарядов и была поражена цель, то есть задача была выполнена. Для «Града» типичная цель — это большое скопление пехоты, техники противника. Поражали колонны с техникой. Сегодня работали по укрытой пехоте», — рассказал командир взвода с позывным Воронеж.

Он отметил, что РСЗО «Град» поражает большую площадь, поэтому противнику тяжело скрыться.

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Ранее в этот день в МО РФ сообщили, что российские десантники отразили наступление подразделений ВСУ на артемовском направлении благодаря расчетам беспилотной авиации. В оборонном ведомстве подчеркнули, что было ликвидировано большое количество вражеской техники западного производства и личного состава противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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