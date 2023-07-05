Пять человек отравились в бассейне фитнес-клуба в Оренбурге
Пять человек получили отравление во время посещения фитнес-клуба в Оренбурге. По данным медиков, пострадавшие надышались неизвестным веществом.
Клиенты клубы начали жаловаться на недомогание 3 июля. Пять человек были доставлены бригадой скорой помощи в областной токсикоцентр. У четырех пострадавших диагностировали острую ингаляционную интоксикацию легкой степени тяжести. Об этом сообщает «Урал56.Ру». Они были отпущены домой после осмотра. Один человек госпитализирован с интоксикацией средней тяжести.
Посетители клуба отмечают, что сейчас учреждение закрыто.
В конце мая посетители фитнес-клуба в Москве отравились хлором. Среди пострадавших — три женщины и мужчина. Причиной ЧП стал сбой в работе мотора, который выбрасывает хлор в воду.