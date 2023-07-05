Армия Израиля сообщила о завершении операции в Дженине

Израильские подразделения покинули лагерь палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, операция там завершена. Об этом 5 июля сообщает издание Le Point со ссылкой на представителя израильской армии.

«Операция официально завершена, солдаты покинули Дженин», — подтвердил собеседник.

Об окончании операции сообщил накануне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом он предупредил, что это была не разовая акция.

3 июля израильская армия ввела войска в приграничный город Дженин. Основной удар пришелся на лагерь, в котором, как утверждали официальные лица Израиля, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

Телеканал Al Jazeera в тот день сообщил, что во время ночной операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четыре палестинца. Еще 13 человек пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.