После проливных дождей в Китае погибли 15 человек
В КНР в городе Чунцин 15 человек погибли в результате проливных дождей. Еще четверо числятся пропавшими. Об этом в среду, 5 июля, информирует CCTV со ссылкой на местные власти.
Сильный дождь в районе Ваньчжоу шел с 3 по 4 июля.
«Районный комитет партии Ваньчжоу и районное правительство немедленно провели аварийно-спасательные работы и помощь при стихийных бедствиях», — говорится на сайте Центрального телевидения Китая.
Обрушились 138 домов, поврежден 221 дом.
В мае в китайской провинции Цзянси из-за проливных дождей началось наводнение. В зоне бедствия оказалось порядка 536 тыс. жителей. Власти КНР призывали население страны сохранять повышенную бдительность. Информация о погибших и пострадавших тогда не приводилась.