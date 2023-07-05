Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли город Таврийск и другие населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии, выпустив в общей сложности 33 снаряда. Об этом 5 июля сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Отмечается, что киевский режим продолжил обстрелы гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Каховка, Новая Каховка, Новая Збурьевка и Таврийск.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказали в экстренных службах.

Ранее 5 июля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска за ночь также выпустили 12 снарядов калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО, по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.

Кроме того, по информации представительства ДНР в СЦКК, не менее 36 человек пострадало в результате атаки на Макеевку со стороны ВСУ.

До этого источник в экстренных службах сообщал «Известиям», что за 27 июня ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 80 снарядов из ствольной артиллерии. По населенному пункту Алешки было выпущено 19 снарядов, еще девять — по Казачьим Лагерям, столько же — по Песчановке, восемь — по Кардашинке, шесть — по Днепрянам, восемь — по Крынкам, девять — по Корсунке и 12 — по Солонцам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.