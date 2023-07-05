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В Белоруссии в возрасте 46 лет умер министр транспорта Авраменко

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Фото: Telegram/sputnikby
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Белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко умер на 47-м году жизни. Об этом 5 июля сообщает агентство БелТА.

Алексей Авраменко родился в Минске 1977 году в Минске. Он являлся выпускником Белорусской государственной политехнической академии 1999 года. Позднее, в 2010 году, Авраменко получил дополнительное образование в Академии управления при президенте Белоруссии, окончив ее с отличием.

В 2012 году он возглавил управление транспорта и связи аппарата Совета министров. С июля 2013 года являлся заместителем министра транспорта и коммуникаций, а в марте 2016 года — занял пост первого заместителя главы минтранса.

В январе 2019 года указом президента страны Александра Лукашенко Авраменко был назначен министром транспорта и коммуникаций.

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