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Система ПВО сработала в Белгородской области при обстреле ВСУ
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Система ПВО сработала в Белгородской области при обстреле ВСУ

Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки, повреждены два дома
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Фото: Telegram/vvgladkov
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В городе Валуйки Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО) из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 5 июля.

«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил Гладков.

По его словам, сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей. На месте работают все оперативные службы и глава округа Алексей Дыбов, продолжается подомовой обход, добавил губернатор.

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Работа ПВО в регионе стала второй за сутки. В ночь на 5 июля система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

До этого, 2 июля, ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа под Белгородом, пострадавших не было.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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