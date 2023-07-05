В ЛНР рассказали о проводимых ВСУ рейдах для изымания гражданских машин
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), дислоцированные на купянском направлении, проводят ревизию гражданского автотранспорта, чтобы задействовать его в военных целях. Об этом 5 июля сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
По его словам, силовики проводят рейды на частных предприятиях и фермерских хозяйствах в Харьковской области. Людей допрашивают о наличии автотранспорта, который в дальнейшем можно будет использовать в военных целях, отметил Марочко в беседе с «РИА Новости».
Он уточнил, что особый интерес у киевских силовиков вызывают внедорожники, грузовики, экскаваторы и тягачи.
В марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации автомобилей за вождение в состоянии алкогольного опьянения и последующей передаче транспортных средств на нужды армии. Целью законопроекта назвали повышение безопасности дорожного движения, а также снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.