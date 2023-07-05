Жительницу Красноярска осудили на 17 лет за убийство отца и нападение на детсад
Красноярский краевой суд 5 июля приговорил к 17 годам лишения свободы Полину Дворкину, которая обвиняется в убийстве отца и нападении на группу в детском саду. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
Девушка будет отбывать наказание в колонии общего режима. Обвинение запрашивало для Дворкиной 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, Дворкиной назначено психиатрическое амбулаторное лечение у психиатра.
28 марта 2022 года девушка застрелила своего отца из ружья, после чего пришла в МБОУ «Детский сад № 31». Там предполагаемую преступницу встретила воспитатель, заметившая под пальто девушки оружие. Сотрудница учреждения попыталась забрать ружье у незнакомки, в результате чего произошел выстрел в стену. Никто не пострадал. Уточняется, что за несколько дней до происшествия девушка приходила в детсад, желая устроиться на работу.
Железнодорожный районный суд Красноярска 30 марта 2022 года арестовал девушку. Ей предъявили обвинение по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Также в рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных лиц ООО ОА «Пересвет», оказывающих услуги по охране учреждения.
В ходе допроса обвиняемая рассказала о намерении убить мальчиков в детском саду.