Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильские военные наносят удары по сектору Газа в ответ на запуск ракет с его территории. Об этом в среду, 5 июля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня вечером (в среду, 5 июля. — Ред.), армия Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа», — говорится в сообщении.

Также военное ведомство рассказало о некоторых подробностях ударов, произведенных по сектору Газа.

«(Израильские. — Ред.) истребители атаковали подземную площадку по производству оружия, используемого химическим отделом террористической организации ХАМАС, и площадку по производству сырья для ракет этой организации», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот же день системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля в ночь на 5 июля перехватили пять ракет, выпущенных из сектора Газа. Отмечается, что незадолго до этого на территориях, приближенных к сектору Газа, в том числе в городе Сдерот, сработала система экстренного оповещения.

3 июля армия Израиля ввела войска в приграничный город Дженин. Основной удар пришелся на лагерь, в котором, как утверждали официальные лица, находились террористы. При этом события разворачивались на спорной территории, на которую претендуют оба участника конфликта.

В тот же день стало известно, что во время ночной операции Израиля на Западном берегу погибли четыре палестинца. Еще 13 человек пострадали, некоторые из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Позднее, 4 июля, радиостанция Kan сообщила, что израильские военные начали выход из Дженина. По ее данным, в городе до последнего момента продолжалась перестрелка между служащими ВС Израиля и вооруженными террористами.

Военные нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения конфликта на Западном берегу. 22 июня представители палестинской гражданской обороны (ГО) сообщили о гибели трех человек в результате атаки израильского беспилотника к северу от города Дженин. До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что их БПЛА ударил по автомобилю, в котором находилась группа террористов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.