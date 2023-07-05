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Открытое горение на крыше жилого дома в Екатеринбурге ликвидировано

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Фото: t.me/mchs66
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Пожар на кровле пятиэтажного жилого дома был локализован на площади 300 кв. м в Екатеринбурге, открытое горение ликвидировано. Об этом в среду, 5 июля, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

«В 06:57 (04:57 мск. — Ред.) огнеборцы локализовали пожар на площади 300 кв. м <…> в 07:07 (05:07 мск. — Ред.) открытое горение на пожаре ликвидировано», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что для тушения пожара была привлечена высотная техника, а для удаления дыма из подъездов жилых домов применяется тактическая вентиляция.

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Инцидент произошел ранее утром в Екатеринбурге. Крыша пятиэтажного жилого дома загорелась на площади 300 кв. м на Первомайской улице, сообщалось об эвакуации жителей.

Информации о пострадавших нет. Для ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава.

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