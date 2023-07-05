Расчеты орудия «Рапира» уничтожили миномет и танк украинских боевиков

Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» уничтожают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции. Об этом 5 июля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Командир противотанковой батареи с позывным Метис рассказал, что расчеты работают круглосуточно, в основном стреляют либо по противнику, идущему в наступление, либо ведут контрбатарейную борьбу. В состав расчета входит оператор беспилотника, корректирующий огонь «Рапир». При этом после каждой цели расчет меняет огневую точку.

Как отметил военнослужащий, «Рапира» является снайперским орудием. Поэтому уже с первого–второго залпа стрельба идет на непосредственное поражение противника.

В оборонном ведомстве сообщили, что военные за несколько минут меняют тип снарядов, чтобы поразить сначала миномет, а потом и танк, который вел огонь из лесополосы с закрытой огневой позиции.

Артиллеристы называют противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» снайперской винтовкой за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Она стреляет на дальность более 7 км и может поддерживать темп стрельбы до шести выстрелов в минуту.

Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что при установке на орудии специального прибора наведения могут использоваться выстрелы с противотанковой ракетой. МТ-12 способна вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

Ранее, 11 июня, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что недалеко от населенных пунктов Копанка и Ивановка огнем артустановки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» были поражены два минометных расчета ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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