Реклама
Прямой эфир
Общество
Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью задержали почти на сутки
Происшествия
Открытое горение на крыше жилого дома в Екатеринбурге ликвидировано
Общество
Умер актер из «Джентльменов удачи» Владимир Приходько
Общество
Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 км
Общество
Штраф за недопуск газовщиков в квартиру вырастет до 10 тыс. рублей
Экономика
Для ЦБ подготовят перечень запчастей к повторному использованию при ремонте
Общество
Синоптики пообещали до 29 градусов тепла в Москве 5 июля
Общество
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Общество
Мишустин указал на рост реальных зарплат в 2023 году
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ
Экономика
Путин положительно оценил экономические показатели России
Общество
Суд арестовал Наухацкого по делу о госизмене
Общество
Выделенные Дагестану 5 млрд рублей пойдут на развитие Дербента
Сюжет:

Расчеты орудия «Рапира» уничтожили миномет и танк украинских боевиков

Минобороны РФ: снайперские пушки «Рапира» уничтожают украинские танки
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» уничтожают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции. Об этом 5 июля сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Командир противотанковой батареи с позывным Метис рассказал, что расчеты работают круглосуточно, в основном стреляют либо по противнику, идущему в наступление, либо ведут контрбатарейную борьбу. В состав расчета входит оператор беспилотника, корректирующий огонь «Рапир». При этом после каждой цели расчет меняет огневую точку.

Как отметил военнослужащий, «Рапира» является снайперским орудием. Поэтому уже с первого–второго залпа стрельба идет на непосредственное поражение противника.

В оборонном ведомстве сообщили, что военные за несколько минут меняют тип снарядов, чтобы поразить сначала миномет, а потом и танк, который вел огонь из лесополосы с закрытой огневой позиции.

Артиллеристы называют противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» снайперской винтовкой за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Она стреляет на дальность более 7 км и может поддерживать темп стрельбы до шести выстрелов в минуту.

Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что при установке на орудии специального прибора наведения могут использоваться выстрелы с противотанковой ракетой. МТ-12 способна вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

«Восток» — дело точное: ВС России отбили украинские атаки у Времевского выступа
Очередной удар ВСУ попытаются нанести в районе Запорожской АЭС, считают эксперты

Ранее, 11 июня, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что недалеко от населенных пунктов Копанка и Ивановка огнем артустановки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» были поражены два минометных расчета ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023