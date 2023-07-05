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Военные авторемонтники обеспечили устойчивость обороны группировки ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Военнослужащие-автомобилисты российской группировки «Восток» под непрерывным артиллерийским огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, при помощи чего оборона российский войск смогла действовать непрерывно. Об этом в среду, 5 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов.

Он отметил заслуги командира автомобильной роты ремонтно-эвакуационного полка группировки капитана Алексея Горбунова, который в ходе контрнаступления ВСУ руководил действиями подчиненного личного состава, транспортировавшего вооружение и военную технику на одном из участков запорожского направления.

«Благодаря опыту и грамотно организованной работе подразделения капитана Горбунова была обеспечена устойчивость и непрерывность оборонительных действий мотострелковых подразделений группировки», — приводит агентство «РИА Новости» слова Чехова.

По словам начальника пресс-центра, во время активного наступления украинских военных под непрерывным артогнем военнослужащие-автомобилисты под командованием Горбунова быстро доставили на передний край обороны отремонтированные машины и вывезли подбитую технику.

Он подчеркнул проявленные мужество и героизм военнослужащие Восточной группировки войск при выполнении боевых задач.

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Накануне Чехов сообщил, что ВС РФ пресекли деятельность разведгруппы ВСУ и предотвратили попытку противника провести разведку боем на запорожском направлении. Кроме того, артиллерия группировки «Восток» уничтожила танки, боевые бронемашины и буксируемые гаубицы.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. По его словам, потери противника составили до 290 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, САУ «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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