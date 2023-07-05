На Украине сообщили о новых взрывах под Харьковом

Еще несколько взрывов прогремело под Харьковом спустя несколько часов после аналогичного инцидента. Об этом в среду, 5 июля, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно последним данным, воздушная тревога в регионе не объявлялась. Местная администрация указывает на работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны России данные заявления не комментировало.

Ранее ночью появилась информация о двух взрывах в пригороде Харькова. До этого, с 00:27 по 00:42, сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Сумах по зданию Службы безопасности был произведен воздушный удар. Он призвал западных союзников поставить Киеву больше качественных систем ПВО.

О серии взрывов в городе Сумы на западе Украины стало известно в тот же день. Сначала появились сообщения о тревоге, других подробностей местные СМИ не приводили. Во второй раз воздушная тревога объявлена не была.

ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.