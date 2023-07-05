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ВС РФ ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 5 июля сообщил, что российские силы нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

«Огневому поражению подверглись пункт временной дислокации, район сосредоточения резервов 54-й механизированной бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, а также места дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Астафьев, российские артиллеристы поразили пункт дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке, склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Веселое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино.

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Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. По его словам, потери противника составили до 290 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, САУ «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

24 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «брошенных на убой» вместо наемников украинцах. Он добавил, что штурмовики стараются найти возможность перейти на мирную сторону, однако им препятствуют заградотряды на второй линии обороны, состоящие из боевиков радикальной террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ) и «Кракена».

До этого, 25 мая, источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находится около 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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