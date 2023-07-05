Умер актер из «Джентльменов удачи» Владимир Приходько

В возрасте 89 лет скончался советский актер Владимир Приходько. Об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

Отмечается, что артиста не стало еще 10 июня, однако известно об этом стало позднее. Причина смерти не уточняется.

Похоронен актер на Артемовском кладбище города Мерефа Харьковской области, где он жил с 1990 года, пишет RT.

Известно, что Приходько отучился в кулинарной школе, работал на заводе, профессионально занимался футболом. В возрасте 25 лет он получил травму, после чего записался в театральную студию, отмечает телеканал «360». Получив специальность актера, Приходько поехал в Москву.

Актерскую карьеру Владимир Приходько начал в 1962 году. Известность ему принес фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», пишет Life.ru. После этого актер снялся в роли солдата в экранизации «Войны и мира».

Помимо этого, Приходько снялся в таких фильмах, как «Вам и не снилось», «Джентльмены удачи», «Рожденная революцией», «Возвращение Будулая» и других.

Кроме того, Приходько с его характерной внешностью снимался в «Ералаше» и «Фитиле», сообщает телеканал «Звезда».

Последним из проектов артиста стала драма «Закон» 1989 года, пишет ИА Регнум.